Eutelsat : double alerte à la baisse majeure sous 1,916 puis 1,835 EUR

Eutelsat vient d'enfoncer le plancher crucial des 1,835 EUR, après plusieurs ruptures de supports alarmantes comme 1,956 EUR (ex plancher du 6 mars dernier) puis 1,916 EUR, ex-support du 9 janvier : l'objectif moyen terme devient 1,64 EUR (l'ex plancher du 19 décembre 2025).
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