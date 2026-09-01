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Eutelsat : double alerte à la baisse majeure sous 1,916 puis 1,835 EUR
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 14:30
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Eutelsat vient d'enfoncer le plancher crucial des 1,835 EUR, après plusieurs ruptures de supports alarmantes comme 1,956 EUR (ex plancher du 6 mars dernier) puis 1,916 EUR, ex-support du 9 janvier : l'objectif moyen terme devient 1,64 EUR (l'ex plancher du 19 décembre 2025).

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1 commentaire

  • 14:50

    ah ah il y a bien qlq un qui la Matraque cette pauvre ETL ! des darkvadors ...cette action devrais méme pas coté en bourse
    tellement une BOuse

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