Eutelsat: des changements au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Eutelsat fait part de changements au sein de son conseil d'administration, quatre membres actuellement en fonction, à savoir Mia Brunell, Esther Gaide, Cynthia Gordon et Fleur Pellerin, ayant ainsi présenté leurs démissions.



Par ailleurs, Michel Combes, PDG du cabinet de conseil MC Advisory, vient d'être nommé en qualité d'administrateur indépendant pour un mandat courant jusqu'à la prochaine AG annuelle, où sa candidature sera proposée pour un mandat complet.



D'autre part, Dominique D'Hinnin a fait part de son souhait de quitter les fonctions de président et de membre du conseil. Le comité des nominations et de la gouvernance entamera la procédure de sélection requise d'un successeur à la présidence.





