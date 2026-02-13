 Aller au contenu principal
Eutelsat creuse sa perte nette au 1er semestre
13/02/2026

Eutelsat dévoile une perte nette attribuable au groupe de 236,5 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, à comparer à une perte de 873,2 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 308,2 MEUR au 31 décembre 2025, en repli de 6,1% sur une base comparable.

La marge d'EBITDA ajustée ressort à 52,1%, en baisse de 3,4 points en comparable, du fait de la perte de revenus provenant de la vidéo sous l'effet des sanctions ainsi que de l'effet du mix-produit au sein des revenus LEO lié à la phase de montée en puissance.

Le chiffre d'affaires total de l'opérateur de satellites ressort à 591,6 MEUR, en repli de 2,4% sur une base publiée, mais stable en comparable. Le CA généré par les activités LEO a toutefois grimpé de 59,7% à 111 MEUR, soit désormais environ 20% du total.

"Avec la mise en oeuvre réussie de notre plan de refinancement qui a bénéficié du soutien de nos actionnaires, des agences de notation et de nos partenaires institutionnels, notre groupe a considérablement renforcé son assise financière", selon son DG Jean-François Fallacher.

Revendiquant des performances de 1er semestre conformes aux attentes, Eutelsat confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, dont une marge d'EBITDA ajustée légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024-25.

A plus long terme, il revendique des perspectives de croissance et de rentabilité "parmi les plus attractives du secteur", avec un CA qui se situerait entre 1,5 et 1,7 MdEUR et une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 65% d'ici l'exercice 2028-29.

