Eutelsat: confirme ses objectifs de chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 300,0 millions d'euros au troisième trimestre. Il est au même niveau que l'année précédente sur une base publiée, et en baisse de 1,9 % sur une base comparable.



Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 300,6 millions d'euros, en baisse de 2,2 % sur une base comparable.



Au 31 mars 2025, le carnet de commandes s'établit à 3,6 milliards d'euros, contre 3,9 milliards d'euros un an plus tôt et 3,7 milliards d'euros au 31 décembre 2024.



Le chiffre d'affaires s'établit à 906,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2024-25, en croissance de 3,7 % sur une base publiée (+2,2 % sur une base comparable).



'Nous confirmons nos objectifs de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2024-25, qui devrait se situer au même niveau que celui de l'exercice 2024. La marge d'EBITDA ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024' indique la direction dans son communiqué.





