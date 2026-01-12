 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat confie à Airbus Defence and Space la construction de 340 nouveaux satellites OneWeb en orbite basse
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 10:09

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* EUTELSAT COMMANDE 340 NOUVEAUX SATELLITES ONEWEB EN ORBITE BASSE À AIRBUS

* LIVRAISON ÉTANT PRÉVUE À COMPTER DE FIN 2026

* CONSTRUCTION DE 340 NOUVEAUX SATELLITES ONEWEB EN ORBITE BASSE

Texte original nBwbwSZd6a Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
215,6500 EUR Euronext Paris +0,26%
EUTELSAT
2,0500 EUR Euronext Paris +6,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 10:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (crédit : Adobe Stock / )
    Abivax s'envole sur fond de nouvelles rumeurs d'OPA
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:54 

    Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie. A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les menaces contre la Fed propulsent l'or et l'argent au sommet, les Bourses européennes prudentes
    information fournie par AFP 12.01.2026 09:54 

    Un climat d'aversion pour le risque règne lundi sur les marchés financiers après les menaces de poursuites contre la Fed pour fraude par le ministère de la Justice américain, poussant les métaux précieux à de nouveaux records et pesant sur les Bourses européennes. ... Lire la suite

  • Open de France
    Tennis: Loïs Boisson forfait pour l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:53 

    La Française Loïs Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, a annoncé lundi son forfait pour l'Open d'Australie, ‍pas encore remise de blessures à répétition depuis la fin de saison dernière. "Aller en Australie et jouer l'Australian Open a toujours ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank