Eutelsat Communications confirme ses objectifs annuels 2025/26, CA trimestriel quasi-stable
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 18:17
Le chiffre d'affaires des seules activités opérationnelles s'établit à 283 millions d'euros, en recul de 1,2% en organique.
Le segment Vidéo, qui représente encore 47% de l'activité, enregistre un repli de 10,5% à 134 millions d'euros, impacté notamment par les sanctions récentes à l'encontre de chaînes russes.
Le segment Connectivité, désormais majoritaire avec 53% du chiffre d'affaires, ressort en hausse de 8,6% à 149 millions d'euros. Cette dynamique est tirée par une croissance de 70,7% des revenus issus de l'orbite basse (LEO, à 54 millions d'euros), tandis que les revenus GEO reculent de 10,1%.
Eutelsat Communications précise que son carnet de commandes s'élève à 3,5 milliards d'euros au 30 septembre 2025, soit 2,8 fois le chiffre d'affaires de l'exercice précédent, avec une part de la Connectivité qui atteint désormais 58%.
Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025-26, dont un chiffre d'affaires stable pour les activités opérationnelles et une croissance annuelle de 50% des revenus LEO.
La marge d'EBITDA ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de 2024-25, et les capex bruts compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros.
Eutelsat maintient également ses ambitions à horizon 2028-29, avec un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,76 MdEUR, soutenu par la croissance rapide du LEO, et une marge d'EBITDA ajusté visée à au moins 60%.
Valeurs associées
|3,6950 EUR
|Euronext Paris
|-0,14%
