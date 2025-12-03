 Aller au contenu principal
CAC 40
8 090,93
+0,20%
Eutelsat chute, SoftBank Group Capital va vendre 36 mlns de droits
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 09:06

Eutelsat ETL.PA chute mercredi après la cession par Softbank Group Capital 9984.T de 36 millions de droits dans l'opérateur européen de satellites, selon un teneur de livre impliqué dans le processus mardi.

A Paris, vers 08h05 GMT, l'action perd près de 6% à 1,96 euros, contre une hausse de 0,11% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Softbank Group Capital, filiale du conglomérat japonais SoftBank Group, a cédé ses droits de souscription afin de lever des fonds qui serviront à financer l'exercice de ses droits restants, selon un document consulté par Reuters.

L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital.

Eutelsat, qui bénéficie des perspectives encourageantes concernant la demande pour ses satellites et est perçu comme une alternative potentielle à Starlink d'Elon Musk, a lancé une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros, souscrite en grande partie par l'Etat français.

L'opération se compose d'une augmentation de capital réservée de 828 millions d’euros et d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 670 millions d’euros.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

EUTELSAT
1,9100 EUR Euronext Paris -8,39%
SBF 120
6 111,64 Pts Euronext Paris +0,21%
SOFTBANK GROUP
92,080 EUR Tradegate +2,88%
