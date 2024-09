Eutelsat choisit la fusée japonaise H3 pour de futurs lancements de satellites

L'opérateur européen de satellites Eutelsat a annoncé mercredi un nouveau partenariat avec le japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour lancer de futurs satellites avec une fusée nippone H3.

Une fusée H3 au décollage (illustration) ( JIJI Press / STR )

"L'accord prévoit la mise à disposition par MHI d'un lanceur H3 pouvant assurer différentes missions de lancement à compter de 2027. Cet accord est le premier du genre entre Eutelsat et MHI", explique le groupe européen dans un communiqué.

Aucun montant, ni le nombre de lancements envisagé n'est précisé.

"Ce nouveau partenariat ajoute encore à la diversité et aux opportunités de lancement qui s'offriront à Eutelsat dans les années à venir", relève le groupe.

Eutelsat, qui avait annoncé en août des résultats dans le rouge lors de son exercice décalé 2023-2024, est en pleine transformation. Il a choisi de basculer vers les télécoms et le marché de la connectivité spatiale à haut débit en orbite basse (OTB), notamment utile pour desservir les régions isolées dépourvues de fibre optique, estimé à 16 milliards de dollars à l'horizon 2030.

Dans ce secteur en pleine consolidation, des concurrents ont déjà lancé les grandes manœuvres, comme la constellation d'Amazon ou le mastodonte Starlink dirigé par Elon Musk, qui a pris une longueur d'avance en s'imposant comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'internet par satellite.

Côté lanceurs, la fusée japonaise H3 avait réussi en février son décollage, après deux premiers échecs en 2023, un succès important pour le Japon qui compte beaucoup sur ce lanceur lourd pour rester autonome et compétitif dans le domaine spatial.

Imposant lanceur de 63 m de haut et 574 tonnes hors charge utile, le H3 est censé permettre au Japon d'assurer des vols spatiaux plus fréquents (environ six fois par an), mais aussi moins coûteux, pour rivaliser avec des lanceurs étrangers comme le Falcon 9 de SpaceX d'Elon Musk.