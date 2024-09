Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: choisi par Inmarsat pour de la connectivité en mer information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce le choix porté par Inmarsat Maritime, filiale de Viasat, sur le réseau en orbite terrestre basse (LEO) opéré par sa filiale Eutelsat OneWeb, en vue de son intégration à sa solution de connectivité entièrement gérée, baptisée NexusWave.



Les deux sociétés affichent ainsi leur ambition commune de proposer des solutions de connectivité capables de 'doter chaque navire, quelle que soit son éloignement géographique, d'un accès à des services haut débit à la fois fiables et puissants'.



'La prépondérance d'Inmarsat dans les communications maritimes, associée à nos capacités LEO, est source de synergies puissantes qui serviront à établir de nouveaux jalons dans la connectivité en mer', commente Cyril Dujardin, président d'Eutelsat OneWeb.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 3,86 EUR Euronext Paris +1,68%