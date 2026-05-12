Eutelsat-CA au T3 en ligne, le LEO compense la baisse de la "vidéo"

Eutelsat ETL.PA a affiché mardi un chiffre d'affaires du troisième trimestre globalement conforme aux attentes, la forte croissance des activités en orbite basse (LEO) du groupe français de satellites ayant compensé la faiblesse de son segment "Vidéo".

Sur les trois mois à fin mars, le chiffre d'affaires total est ressorti à 293 millions d'euros, après 300 millions il y a un an et alors que les analystes tablaient sur 290 millions dans un consensus compilé par le groupe.

Le résultat est tiré par l'activité "Connectivité", qui rebondit de 15,3% sur un an pour ressortir à 155,7 millions d'euros. "Cette progression s'explique par la forte croissance, à hauteur de 65%, des activités LEO", précise Eutelsat dans un communiqué.

Dans la "Vidéo", le groupe enregistre un repli de 13,3% sur un an et cite "l'impact des sanctions prises au début de l'année à l'encontre des chaînes russes (...), ainsi que la résiliation des contrats de capacité portant sur les satellites Express AT1 et AT2".

L'opérateur satellitaire a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers 2025-2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)