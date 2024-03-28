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Eutelsat annonce le succès de son offre d'obligations senior d'un montant de €600 mlns
information fournie par Reuters28/03/2024 à 08:09

Eutelsat Communications SA ETL.PA :

* EUTELSAT ANNONCE AUJOURD'HUI LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE PREMIER RANG D'UN MONTANT EN PRINCIPAL GLOBAL DE 600 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE 2029

* NOUVELLES OBLIGATIONS PORTERONT INTÉRÊTS AU TAUX ANNUEL DE 9,750% ET SERONT ÉMISES AU PRIX DE 100% DE LEUR VALEUR

* LA SOCIÉTÉ A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT BRUT DE L'OFFRE, AINSI QUE SES LIQUIDITÉS, POUR FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS DE 800 MILLIONS D'EUROS À 2,00% À ÉCHÉANCE 2025

* L'ÉMISSION ET LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE PUBLIQUE DEVRAIENT AVOIR LIEU LE 8 AVRIL 2024

Texte original sur Workspace ID:nBw1bCDpja Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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