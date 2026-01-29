 Aller au contenu principal
Eutelsat annonce la cessation d'une opération en cours, impact sur le ratio d'endettement
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 18:08

Eutelsat ETL.PA a déclaré jeudi que l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol n'aboutirait pas, les conditions suspensives n'ayant pas toutes été remplies.

Une annonce qui impacte le ratio d'endettement net sur Ebitda attendu pour l'exercice en cours.

Le groupe a indiqué que le ratio d'endettement net sur Ebitda devrait désormais ressortir à environ 2,7 fois à la fin de l'exercice, contre 2,5 fois précédemment.

Eutelsat a également déclaré que la marge d'Ebitda au titre de l'exercice 2028-2029 devrait désormais se situer autour de 65%, contre environ 60% précédemment.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)

EUTELSAT
2,350 EUR Euronext Paris -3,09%
