Eutelsat: a sélectionné Airbus pour la constellation OneWeb

(CercleFinance.com) - Eutelsat a sélectionné Airbus Defence and Space pour construire l'extension de sa constellation OneWeb en orbite basse (LEO).



Airbus sera chargé de concevoir les premiers lots de cette extension, soit un total de 100 satellites dont la livraison est prévue à compter de la fin de l'année civile 2026.



Ces nouveaux satellites embarqueront à leur bord les technologies les plus évoluées, avec notamment l'intégration de la 5G dans les infrastructures au sol.



Sur le plan technologique, leur compatibilité avec la constellation européenne IRIS préparera la voie pour la mise en service opérationnelle de cette dernière en 2030, constellation dont Eutelsat sera l'architecte principal et l'opérateur du segment LEO.





