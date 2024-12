Eutelsat : -3% vers 2,8040E, support des 2,80E menacée information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 13:36









(CercleFinance.com) - Eutelsat chute de -3% vers 2,8040E et menace directement d'enfoncer le plancher des 2,800E du 3 décembre.

La tendance long-terme, moyen-terme et court-terme reste très baissière et la cassure des 2,80E renforcerait le risque d'aller tester la base du canal baissier long terme... qui gravite vers 2,200E.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 2,84 EUR Euronext Paris -1,80%