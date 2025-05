Eutelsat : -12% vers 3,50E, plusieurs supports proches information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Eutelsat dévisse de -12% vers 3,50E et reprend contact avec sa MM200.

En cas de repli ultérieur, un nouveau palier de soutien se dessine vers 3,455/3,43E (il correspond au plancher de fi avril), puis 3,41E (plancher du 25 mars).





Valeurs associées EUTELSAT 3,7250 EUR Euronext Paris -5,22%