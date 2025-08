Eutelsat : +10% vers 3,28E, peut viser 3,5E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 12:29









(CercleFinance.com) - Eutelsat bondit de +10% vers 3,28E et renoue avec sa MM50.

Après une consolidation de 3 semaines entre 3,92 et 2,93E, le titre pourrait rebondir vers 3,5OE, soit un retracement classique de 50% de la vague de repli





Valeurs associées EUTELSAT 3,0900 EUR Euronext Paris +4,92%