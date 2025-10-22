Eurostar choisit Alstom pour 50 nouveaux trains, 2 milliards d'euros investis

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi avoir choisi l'industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option, soit un investissement de 2 milliards d'euros avant l'arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les premiers trains issus de cette commande, baptisés Eurostar Celestia, qui ont vocation à remplacer des modèles anciens, devraient entrer en service en 2031, a précisé Eurostar dans un communiqué.

Une fois les 50 exemplaires livrés, cette filiale de la SNCF disposera de 67 rames, soit "une augmentation globale de 30% par rapport à aujourd'hui".

Eurostar, qui opère dans cinq pays (Royaume-Uni, Belgique, France, Pays-Bas et Allemagne) et s'apprête à ouvrir une liaison jusqu'à Genève, espère avec cet achat transporter 30 millions de passagers par an.

Les nouvelles rames Eurostar Celestia, qui permettront chacune de transporter plus de 540 voyageurs, seront "conçues sur mesure" dans une optique "haut de gamme", selon le communiqué, déclinaison de l'Avelia Horizon, le modèle fleuron à deux étages d'Alstom, dont la SNCF a commandé 115 exemplaires.

Grâce à un contrat de son actionnaire majoritaire avec Alstom, Eurostar avait "la capacité d'avoir des livraisons beaucoup plus rapidement" qu'avec les constructeurs concurrents, a expliqué à l'AFP la directrice générale d'Eurostar, Gwendoline Cazenave.

Elle espère être livrée de la totalité des rames "au milieu des années 2030", à raison de 15 rames par an.

La compagnie entend aussi avec cette commande se préparer à l'arrivée prochaine de concurrents sur son segment le plus prolifique, le Paris-Londres, sur lequel 8 millions de personnes sont transportées chaque année. Deux millions de passagers supplémentaires sont attendus d'ici 2030.