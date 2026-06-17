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Eurosif consolide sa présence nordique en accueillant le forum danois Dansif
information fournie par Agefi Asset Management 17/06/2026 à 08:00

Eurosif, le forum européen de l’investissement durable , annonce l’arrivée du forum danois de l’investissement durable (Dansif) au sein de son réseau. Cette adhésion intervient dans un contexte clé pour la finance durable en Europe, marqué par des transformations économiques, réglementaires et géopolitiques qui rendent la coopération entre acteurs encore plus essentielle afin de renforcer la résilience et la création de valeur à long terme.

Mikael Bek, président du Dansif, souligne l’importance du dialogue et du partage d’expertise pour accompagner les investisseurs face aux évolutions actuelles et contribuer au développement d’une finance plus responsable.

Avec cette intégration, Eurosif consolide sa présence dans la région nordique, reconnue comme l’une des plus avancées en matière d’investissement responsable, aux côtés de l’organisation suédoise et finlandaise. Créé en 2008 à l’initiative d’investisseurs institutionnels et de conseillers, le Dansif est un forum indépendant qui favorise le partage d’expériences et encourage un débat éclairé sur les pratiques d’investissement responsable au développement d’une finance plus responsable.

« Cette collaboration viendra enrichir les réflexions communes et renforcer l’action en faveur de la finance durable en Europe », déclare Nathalie Dogniez, présidente d’Eurosif.

L'Agefi

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