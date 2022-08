Europlasma valide une technologie permettant de réduire de plus de 40% la consommation de ses procédés de vitrification

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET) a développé sur son centre R&D commun avec l’Université Hangzhou Dianzi une évolution de ses procédés de vitrification permettant un gain énergétique de plus de 40%.



Un saut quantitatif majeur en termes d’efficience énergétique

Les travaux d’optimisation des procédés de vitrification de déchets dangereux du Groupe Europlasma, initiés il y a deux ans afin d’adapter les fours aux particularités du marché chinois des cendres volantes (déchets ultimes d’incinération), sont en phase d’aboutissement. Menés au sein de la filiale chinoise (EET) concomitamment avec le traitement des scories d’aluminium, ils sont entrés en « phase pilote » à la suite de l’autorisation reçue des autorités environnementales chinoises.

Une première campagne d’essais, visant à améliorer drastiquement les consommations énergétiques, vient d’apporter la démonstration expérimentale de la pertinence des analyses physico-chimiques et des travaux de simulation conduits jusqu’ici.