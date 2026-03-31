EUROPLASMA : Valdunes Industries signe un nouveau contrat pour la fourniture d’une centaine d’essieux montés

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que sa filiale Valdunes Industries a signé un contrat avec un acteur français de premier plan de la logistique en Europe, spécialiste des solutions de transport et de gestion des flux industriels.

Cette commande, d’un montant de 600 000 euros, porte sur la fourniture d’une centaine d’essieux montés. Elle s’inscrit pleinement dans le développement des clients du secteur logistique de Valdunes Industries ainsi que dans la dynamique de relocalisation de leurs approvisionnements sur le territoire français.

Les premières livraisons sont attendues à partir du second semestre 2026.

Ce nouveau contrat avec un leader du secteur logistique confirme, une fois encore, l’excellence du savoir-faire de Valdunes Industries.