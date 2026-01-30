EUROPLASMA - Valdunes Industries obtient un contrat de 4,3 M$ pour la fourniture de roues de train aux États-Unis

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que, dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres international, Valdunes Industries a été sélectionnée par une société américaine pour la fourniture de roues de train correspondant à un montant de près de 4,3 millions de dollars (3,6 millions d’euros).

Cette société exploite le vaste réseau ferroviaire de transport de voyageurs d’une des principales métropoles des Etats-Unis. C’est l’un des réseaux de trains de banlieue les plus fréquentés d’Amérique du Nord, avec plusieurs centaines de milliers de passagers transportés chaque jour.

« Cette sélection face à des concurrents internationaux confirme la reconnaissance de Valdunes Industries pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos solutions sur un marché ferroviaire particulièrement exigeant. Elle consolide également notre position auprès des grands opérateurs internationaux de transport public. Les roues fabriquées par Valdunes Industries vont ainsi équiper les trains d’un grand pôle urbain nord-américain, contribuant à la sécurité et au transport de millions de voyageurs. » souligne Guillaume FERRAND, Directeur Développement de Valdunes Industries.