DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 092,00
-0,10%
EUROPLASMA : Tirage de 200 obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant nominal de 1M€
02/12/2025 à 17:45

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage de la vingtième tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la Société, pour un montant nominal total d’un million d’euros, sans bons de souscriptions d’actions attachés.

Ce tirage intervient dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 30 M€ sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing (« EPF »), société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place en avril 2024 afin d’accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du Groupe Europlasma .

Cadre juridique de l’émission

Cette émission ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. Les principales caractéristiques des Bons d’Emission, des OCA, des BSA ainsi que la destination des fonds provenant des souscriptions sont détaillés dans le communiqué de presse du 24 avril 2024. Un tableau de suivi des Bons d’Emissions, des OCA et des BSA est disponible sur le site internet de la Société, page « Investisseurs », rubrique « Nos publications financières et information réglementée », onglet « information sur le capital ».

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,4880 EUR Euronext Paris -11,27%

