Europlasma sollicite le redressement judiciaire de sa filiale FDB Industries

Le spécialiste de la dépollution et de la décarbonation, a annoncé avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale FDB Industries (Fonderie de Bretagne) auprès du Tribunal de commerce de Lorient. Cette décision intervient après la consultation extraordinaire du comité social et économique (CSE).

Reprise en 2025 par Europlasma pour être réorientée vers le secteur de la Défense, la fonderie fait face à une paralysie totale de sa production depuis un incendie survenu sur l'un de ses fours le 20 janvier dernier.

Alors qu'un redémarrage était programmé pour le 24 juin 2026 après de longs mois de réparations, un nouvel incident électrique est venu bloquer la reprise. Cette absence prolongée d'activité a lourdement pénalisé l'entreprise