EUROPLASMA - Signature d’un contrat de fourniture d’obus de gros calibre en Tchéquie

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que Les Forges de Tarbes ont signé un contrat pluriannuel de fourniture de 50 000 corps creux de gros calibre à destination de la Tchéquie. Les Forges de Tarbes se sont engagées à fournir 31 000 unités en 2025, représentant un chiffre d’affaires de 10,2 M€.



Ce contrat est une première pour les Forges de Tarbes car il comporte deux volets, l'un relatif à des obus de gros calibre en 155mm au standard de l’OTAN et l'autre en 152mm au standard du Pacte de Varsovie.



Par ailleurs, contrairement aux commandes antérieures, Les Forges de Tarbes vont fournir des produits plus aboutis, des corps creux dits « ready to fill », c’est-à-dire prêts à être remplis. Ce contrat s’inscrit dans la continuité de l’autorisation, reçue par le ministère de la Défense en décembre dernier[1], d’exporter des corps creux de gros calibre produits à Tarbes vers la Tchéquie.



Le contrat entrera en vigueur à l’issue de deux phases de tests conclusifs sur des échantillons des deux calibres concernés.