EUROPLASMA - SAO mandaté pour rechercher des partenaires financiers et industriels stratégiques

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce avoir mandaté la société SAO Advisors GmbH aux fins de l’assister dans la recherche d’investisseurs stratégiques tant financiers qu’industriels.





Malgré l’engagement réitéré d’Alpha Blue Ocean, partenaire historique du groupe Europlasma, d’accompagner sa croissance et de lui permettre de répondre à ses nouveaux besoins de financement, la stratégie de développement dans le domaine de la Défense notamment est accompagnée de nombreuses marques d’intérêt émanant à la fois d’investisseurs institutionnels et d’industriels dont les visées sont partenariales.





Dans un contexte de croissance forte de la demande mondiale et avec la perspective de la construction d’un acteur de référence au niveau européen, le groupe Europlasma entend saisir des opportunités d’adossement stratégique.





Forte de son expérience du secteur de la Défense, de ses composantes et de ses acteurs à l’international, la société SAO est apparue comme la plus encline à accompagner le groupe Europlasma.





Europlasma informera le marché dès que possible quant à la réalisation du projet. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres émis par la Société.