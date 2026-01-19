Europlasma, Riber... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Alstom

Alstom annonce que le conseil d'administration de SNCF Voyageurs a approuvé une commande supplémentaire de 15 trains à très grande vitesse (TGV) Avelia Horizon de nouvelle génération, pour un montant d'environ 600 millions d'euros.

Bigben Interactive

L'éditeur de jeux vidéo, du concepteur et distributeur d'accessoires mobiles et gaming présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Europlasma

Europlasma a annoncé que Fonderie de Bretagne, dans le cadre de sa diversification vers les activités de défense, avait franchi une étape déterminante du processus de qualification des futurs produits.

DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie annoncera son chiffre d'affaires annuel 2025.

LVMH

Le groupe de luxe LVMH a officialisé un changement de gouvernance stratégique au sein de sa division presse avec la nomination d'une nouvelle dirigeante issue du secteur des médias pour piloter la transformation numérique. Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.

Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pizzorno Enviromment

La famille Pizzorno-Devalle étudie l'exercice de la première promesse d'achat prévue au pacte d'actionnaires signé en novembre 2021 avec Paprec. Si l'opération aboutit, la famille céderait 30,64% du capital de Pizzorno Environnement à Paprec au prix de 62,50 euros par action.

Riber

Riber annonce la commande d'un système de production MBE 6000 par QD Laser, spécialiste japonais des lasers à boîtes quantiques. L'équipement sera optimisé pour la croissance épitaxiale de boîtes quantiques GaAs destinées aux applications Datacom optiques, un marché porté par l'explosion des volumes de données et l'essor de l'IA dans les réseaux. Riber souligne qu'il s'agit, en un mois, de son troisième projet MBE 6000 lié à la production d'epiwafers à boîtes quantiques pour le Datacom, confirmant la traction commerciale de cette plateforme sur ce segment.

Spineguard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.