Engie boucle le financement de son plus grand projet solaire au Moyen-Orient

( AFP / ALAIN JOCARD )

Engie a annoncé lundi le bouclage financier avec son partenaire émirati Masdar du projet solaire Khazna aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’un des plus grands parcs photovoltaïques de la région et le plus important jamais développé par l’énergéticien français, d’une puissance de 1,5 gigawatt (GW).

"Ce jalon marque une étape décisive dans le développement de l’un des plus grands projets solaires de la région et la plus grande centrale photovoltaïque d’Engie à l’échelle mondiale", indique le groupe dans un communiqué.

"Une fois pleinement opérationnel, en 2028, Khazna Solar PV alimentera environ 160.000 foyers et réduira les émissions de CO₂ d’Abou Dhabi de plus de 2,4 millions de tonnes par an", ajoute-t-il.

Il ne dévoile pas le montant du contrat, mais indique que le prix de vente sera de 14,59 dollars par mégawattheure (MWh).

Le contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement, PPA), signé en octobre 2025 avec Emirates Water and Electricity Company (EWEC), s’étalera sur une durée de 30 ans. Il s’inscrit dans la stratégie d’EWEC visant à porter la capacité solaire d’Abou Dhabi à 18 GW d’ici 2035, avec l’objectif de satisfaire 60% des besoins énergétiques de l’émirat par des énergies renouvelables.

Les Emirats arabes unis figurent parmi les principaux exportateurs de pétrole au monde, mais ils investissent massivement dans les énergies renouvelables, sur leur territoire et à l'étranger, à travers la compagnie Masdar.

Les financements ont été sécurisés auprès de sept grandes banques, dont Abou Dhabi Islamic Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, KfW IPEX, BNP Paribas, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank et Emirates Development Bank.

Engie souligne que ce projet marque la première mise en œuvre d’un accord de coopération régional avec le chinois Longi, qui fournira des panneaux photovoltaïques, et PowerChina (ingénierie, approvisionnement et construction), "visant à mutualiser les expertises et les ressources pour développer des projets solaires de grande envergure (supérieurs à 800 MW) en Arabie Saoudite, aux EAU et au Maroc".