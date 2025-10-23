 Aller au contenu principal
EUROPLASMA : Résultats du premier semestre 2025
23/10/2025 à 18:45

• Chiffre d’affaires en forte croissance (+111% à 32,9 M€ contre 15,6 M€ au 1er semestre 2024) ;
• Le chiffre d’affaires semestriel par salarié est en nette progression (+28 %) ;
• EBITDA des Forges de Tarbes positif grâce à une forte hausse de la production de corps creux (+135%) ;
• EBITDA5 consolidé affecté par le repli de l’activité de traitement des déchets amiantés et de difficultés opérationnelles temporaires sur un site de Valdunes Industries ;
• Résultat net impacté par le coût de l’endettement financier ;
• Dynamique commerciale des activités en lien avec les secteurs de la défense et du ferroviaire.

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, présente ses comptes semestriels consolidés 2025 (période du 1er janvier au 30 juin 2025) et arrêtés ce jour par le conseil d’administration.
Au cours du semestre, le Groupe a enregistré une évolution importante de son périmètre avec la reprise, à compter du 1er mai 2025, du fonds de commerce ainsi que des actifs de Fonderie de Bretagne, intégrés au sein de la société FDB Industries créée à cet effet. Spécialisée dans la production des pièces de fonte brutes et usinées, FDB Industries a ainsi été intégrée au segment Industries.

Valeurs associées

EUROPLASMA
1,0800 EUR Euronext Paris +13,68%

