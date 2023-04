EUROPLASMA - Résultats annuels 2022

• Chiffre d’affaires en progression de 48% à 14,5 M€ grâce à l’intégration des nouvelles activités industrielles ;

• Une performance opérationnelle impactée par le contexte énergétique mais un EBITDA préservé par les mesures prises au plus fort de la crise énergétique ;

• Hors variation de périmètre , l’EBITDA ressort à - 8,5 M€, en amélioration de 1 M€ malgré la mise en place du plan de sobriété.

• Reprise des activités de traitement de déchets dangereux au printemps 2023 dans un contexte commercial porteur ;

• Poursuite des travaux sur le traitement des déchets d’aluminium en Chine et accélération de l’activité de fabrication de corps creux pour le secteur de la Défense.

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, présente ses comptes consolidés 2022 arrêtés ce jour par le conseil d’administration (période du 1er janvier au 31 décembre 2022).