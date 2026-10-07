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EUROPLASMA : Réduction de capital et regroupement des actions
information fournie par Boursorama CP 07/10/2026 à 18:00

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Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la réalisation d’une réduction de son capital suivie d’un regroupement de ses actions.


• Réduction de capital motivée par des pertes


Faisant usage de la délégation conférée par l’assemblée générale du 2 septembre 2026 aux termes de sa neuvième résolution, le Conseil d’administration a décidé de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital d’un montant de 0,025 euro par action à 0,0001 euro par action.


A l’issue de cette opération, le capital d’Europlasma est réduit à 269 711,0468 euros divisé en 2.697.110.468 actions ordinaires de 0,0001 euro de valeur nominale chacune. Le montant de la réduction a été affecté intégralement au poste de report à nouveau qui se trouve ainsi porté de (103 715 865,4456) euros à (36 557 814,78) euros.


Cette opération purement technique n’a pas d’incidence sur le nombre d'actions en circulation et a pour objet de permettre à Europlasma de disposer d’un cours de bourse supérieur à la valeur nominale de l’action.

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EUROPLASMA
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