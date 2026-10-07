EUROPLASMA : Réduction de capital et regroupement des actions

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la réalisation d’une réduction de son capital suivie d’un regroupement de ses actions.





• Réduction de capital motivée par des pertes





Faisant usage de la délégation conférée par l’assemblée générale du 2 septembre 2026 aux termes de sa neuvième résolution, le Conseil d’administration a décidé de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital d’un montant de 0,025 euro par action à 0,0001 euro par action.





A l’issue de cette opération, le capital d’Europlasma est réduit à 269 711,0468 euros divisé en 2.697.110.468 actions ordinaires de 0,0001 euro de valeur nominale chacune. Le montant de la réduction a été affecté intégralement au poste de report à nouveau qui se trouve ainsi porté de (103 715 865,4456) euros à (36 557 814,78) euros.





Cette opération purement technique n’a pas d’incidence sur le nombre d'actions en circulation et a pour objet de permettre à Europlasma de disposer d’un cours de bourse supérieur à la valeur nominale de l’action.