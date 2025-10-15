EUROPLASMA - RÉDUCTION DE CAPITAL D’EUROPLASMA

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que son Conseil d’administration a décidé de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital d’un montant de 2,50 euros à 0,025 euro.





A l’issue de cette opération, le capital d’Europlasma est réduit à 38.378,375 euros divisé en 1.535.135 actions ordinaires de 0,025 euro de valeur nominale chacune. Le montant de la réduction a été affecté intégralement au compte de réserves indisponibles destiné à l'imputation des pertes futures qui se trouve ainsi porté de 1.158.481.955,90 € à 1.154.682.496,77 €.





Cette opération purement technique n’a pas d’incidence sur le nombre d'actions en circulation et a pour objet de permettre à Europlasma de disposer d’un cours de bourse supérieur à la valeur nominale de l’action. Elle a été réalisée sur le fondement de la délégation conférée au Conseil d’administration par l’assemblée générale du 23 septembre 2025, aux termes de sa neuvième résolution.