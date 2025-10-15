 Aller au contenu principal
EUROPLASMA - RÉDUCTION DE CAPITAL D’EUROPLASMA
information fournie par Boursorama CP 15/10/2025 à 07:30

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que son Conseil d’administration a décidé de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital d’un montant de 2,50 euros à 0,025 euro.


A l’issue de cette opération, le capital d’Europlasma est réduit à 38.378,375 euros divisé en 1.535.135 actions ordinaires de 0,025 euro de valeur nominale chacune. Le montant de la réduction a été affecté intégralement au compte de réserves indisponibles destiné à l'imputation des pertes futures qui se trouve ainsi porté de 1.158.481.955,90 € à 1.154.682.496,77 €.


Cette opération purement technique n’a pas d’incidence sur le nombre d'actions en circulation et a pour objet de permettre à Europlasma de disposer d’un cours de bourse supérieur à la valeur nominale de l’action. Elle a été réalisée sur le fondement de la délégation conférée au Conseil d’administration par l’assemblée générale du 23 septembre 2025, aux termes de sa neuvième résolution.

Valeurs associées

EUROPLASMA
1,1000 EUR Euronext Paris -12,00%

A lire aussi

