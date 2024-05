Europlasma : première cotation des actions nouvelles

(AOF) - Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce la finalisation des opérations de regroupement des actions composant son capital social, à raison d’une action nouvelle pour 5 000 actions anciennes, conformément au calendrier annoncé par communiqué du 10 avril 2024. À compter de ce jour et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes (code ISIN FR001400CF13) sont radiées de la cote.

En outre, les actions nouvelles issues du regroupement sont négociables sur le marché Euronext Growth Paris sous un nouveau code ISIN : FR001400PDG8.

Les actionnaires détenant un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 5 000 n'ont aucune démarche ou formalité à accomplir. Ces actions ont été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier, à raison d'une action nouvelle pour 5 000 actions anciennes.

Les actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 5 000 recevront automatiquement de leur intermédiaire financier une indemnisation correspondant aux actions formant rompus dans un délai de 30 jours à compter du 28 mai 2024, soit au plus tard le 1er juillet 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.