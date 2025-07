Europlasma: partenariat avec Beijing AptBlaze Technology information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce la signature d'un accord de partenariat exclusif avec Beijing AptBlaze Technology en vue de l'utilisation et du développement commercial d'une gamme de chaudières à haut rendement énergétique.



Celle-ci, combinée au nouveau procédé de vitrification des Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Déchets Industriels (REFIDI), permettra de convertir en énergie électrique des déchets industriels à fort potentiel calorifique.



Cet accord s'inscrit dans la volonté d'Europlasma de réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble de ses sites industriels, tout en améliorant de manière significative leur rentabilité, s'agissant d'activités électro-intensives.



Il permettra aussi d'étendre l'offre de solutions globales de valorisation de déchets dangereux sans avoir recours à l'enfouissement, répondant à une exigence grandissante dans de nombreux pays du monde.





Valeurs associées EUROPLASMA 0,0053 EUR Euronext Paris 0,00%