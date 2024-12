EUROPLASMA - Obtention d’une nouvelle licence export vers la République tchèque

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que Les Forges de Tarbes ont reçu un nouvel agrément du ministère de la Défense leur donnant l’autorisation d’exporter vers la République tchèque des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication d’obus.



L’obtention de cette nouvelle licence, à destination d’un pays européen membre de l’OTAN, va permettre aux Forges de Tarbes d’entrer en négociation avec le plus grand producteur d’obus d’artillerie sur le marché tchèque, en vue de la fourniture de près de 100 000 corps creux de gros calibre.