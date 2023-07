EUROPLASMA - Nouvelle alliance pour le traitement définitif de déchets amiantés en provenance du continent africain

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a conclu un accord de partenariat d’une durée de cinq ans avec une société abidjanaise spécialisée dans le domaine de la Propreté, de l’Hygiène, de la sécurité et de l’Environnement en Côte d’Ivoire.



La naissance de cette alliance repose sur la complémentarité des activités de chacun des partenaires. En effet, l’entreprise abidjanaise intervient dans des opérations de désamiantage, de conditionnement et de transport de déchets amiantés tandis qu’Inertam assure un traitement définitif à très haute température de ces déchets dangereux, sur son site de Morcenx-la-Nouvelle (France).



Près de 120 tonnes de déchets amiantés sont d’ores et déjà en attente de traitement. Leur acheminement du continent africain vers l’Europe sera encadré par les dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.



A travers cet accord Inertam et la société partenaire comptent enrichir leur réseau, leur savoir-faire technologique et leur approche commerciale en vue de booster leur performance économique et créer de la valeur. Cet accord démontre, une fois de plus, la pertinence de la solution Inertam en matière de préservation de la santé publique et environnementale choisie par de plus en plus de pays en lieu et place de la technique de l'enfouissement.