EUROPLASMA - MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES ET DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2025

Les actionnaires de la société EUROPLASMA (la « Société ») sont informés que les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 septembre 2025 sont en ligne et téléchargeables sur le site internet de la Société dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales ».

L’avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette assemblée a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 13 août 2025 (Bulletin n°97). L’avis de convocation comportant les modalités de participation et de vote à cette assemblée, ainsi que les modalités d’exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 5 septembre 2025 (Bulletin n°107).



La Société adressera, sur demande et par courrier électronique adressé à contactbourse@europlasma.com, une copie des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale.



Modalités de participation à l’assemblée générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront :

 pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de l’assemblée générale, directement au bureau d’accueil spécialement prévu à cet effet, muni de sa pièce d’identité ou demander une carte d’admission auprès des services de UPTEVIA - Service Assemblées Générales - Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex ;