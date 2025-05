Europlasma: mandat à SAO pour rechercher des partenaires information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce avoir mandaté la société SAO Advisors GmbH aux fins de l'assister dans la recherche d'investisseurs stratégiques tant financiers qu'industriels, dans le cadre de la stratégie de développement dans le domaine de la défense.



Dans un contexte de croissance forte de la demande mondiale et avec la perspective de la construction d'un acteur de référence au niveau européen, le groupe entend en effet saisir des opportunités d'adossement stratégique.



Forte de son expérience de la défense, de ses composantes et de ses acteurs à l'international, SAO est apparue comme la plus encline à accompagner le groupe. Europlasma informera le marché dès que possible quant à la réalisation du projet.





Valeurs associées EUROPLASMA 0,0086 EUR Euronext Paris +4,88%