EUROPLASMA - L’État renouvelle sa confiance et choisit la solution Inertam pour ses déchets amiantés

Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce que le Ministère de l’Intérieur a choisi de confier le traitement de ses déchets d’amiante à sa filiale Inertam.



A l’instar de l’Assemblée Nationale, c’est à présent le Ministère de l’Intérieur qui retient la solution proposée par Inertam dans le cadre de la réhabilitation de l’un de ses sites. Garantissant la destruction de la toxicité de l’amiante grâce à son procédé haute température, ce choix responsable et véritable modèle d’économie circulaire permet de supprimer définitivement le risque afin d’assurer la protection de la santé publique et de l’environnement.



Rappelons ce qu’est le procédé de vitrification.

Le procédé de vitrification des déchets d’amiante mis au point par Inertam est unique au monde. Il consiste à introduire dans un four tout type de déchets d’amiante ayant été préalablement broyés. Les déchets sont portés en fusion à 1500°C. Après refroidissement à l’air libre, le sous-produit obtenu, le Cofalit®, est totalement inerte et peut être valorisé dans des travaux de BTP.



Inertam sera présent (Pavillon 4, stand B113.8) au salon des Maires et des Collectivités Locales du 22 au 24 novembre 2022 à Paris, porte de Versailles