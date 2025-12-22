 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EUROPLASMA : KNDS France renouvelle son engagement auprès des Forges de Tarbes
information fournie par Boursorama CP 22/12/2025 à 07:30

Dans le cadre de l’économie de guerre et de la montée en cadence de la production de munitions d’artillerie de 155mm, KNDS France renouvelle son engagement envers Les Forges de Tarbes à la faveur d’un contrat Long Term Agreement (LTA) de 3 ans.

Ce contrat, inédit par sa durée et ses modalités, porte sur la fourniture de corps creux d’obus de 155mm à KNDS France, en assurant leur production sur une période de 3 ans pouvant être reconduite pour 3 ans supplémentaires. Cet accord structurant fixe une fourniture comprise entre 60 000 et 150 000 corps creux par Les Forges de Tarbes pour la période 2026-2028.

Ce passage de commandes annuelles de la part de KNDS France à un contrat de 3 ans reconductible permet un accompagnement des Forges de Tarbes dans sa montée en puissance capacitaire.

Les Forges de Tarbes s’engagent notamment sur la période du contrat à doubler la capacité allouée en cas de demande de KNDS France, un mécanisme d’adaptation de l’outil industriel permettant de répondre aux nécessités de l’économie de guerre.

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,2240 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue hésitante après les banques centrales et avant Noël (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:54 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, à l'entame d'une semaine qui devrait être marquée par des échanges réduits en raison de la coupure de Noël jeudi. Après les décisions de politique monétaire de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • BIC : Le mouvement reste haussier
    BIC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank