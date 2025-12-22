EUROPLASMA : KNDS France renouvelle son engagement auprès des Forges de Tarbes

Dans le cadre de l’économie de guerre et de la montée en cadence de la production de munitions d’artillerie de 155mm, KNDS France renouvelle son engagement envers Les Forges de Tarbes à la faveur d’un contrat Long Term Agreement (LTA) de 3 ans.



Ce contrat, inédit par sa durée et ses modalités, porte sur la fourniture de corps creux d’obus de 155mm à KNDS France, en assurant leur production sur une période de 3 ans pouvant être reconduite pour 3 ans supplémentaires. Cet accord structurant fixe une fourniture comprise entre 60 000 et 150 000 corps creux par Les Forges de Tarbes pour la période 2026-2028.



Ce passage de commandes annuelles de la part de KNDS France à un contrat de 3 ans reconductible permet un accompagnement des Forges de Tarbes dans sa montée en puissance capacitaire.



Les Forges de Tarbes s’engagent notamment sur la période du contrat à doubler la capacité allouée en cas de demande de KNDS France, un mécanisme d’adaptation de l’outil industriel permettant de répondre aux nécessités de l’économie de guerre.