EUROPLASMA - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE DÉFINITIF D’ACTIONS EUROPLASMA SOUMISES AU REGROUPEMENT
information fournie par Boursorama CP 30/09/2025 à 18:15

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que le nombre définitif d’actions soumises au regroupement ressort à 3.754.505.000, après ajustement des rompus.

Les modalités du regroupement ainsi que le calendrier des opérations ont fait l’objet d’un communiqué du 18 août 2025. Un avis a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 18 août 2024 (n°99) et une FAQ a été mise à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société.

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,0006 EUR Euronext Paris 0,00%

