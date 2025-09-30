EUROPLASMA - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE DÉFINITIF D’ACTIONS EUROPLASMA SOUMISES AU REGROUPEMENT

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que le nombre définitif d’actions soumises au regroupement ressort à 3.754.505.000, après ajustement des rompus.



Les modalités du regroupement ainsi que le calendrier des opérations ont fait l’objet d’un communiqué du 18 août 2025. Un avis a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 18 août 2024 (n°99) et une FAQ a été mise à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société.