Europlasma – Inertam reçoit une nouvelle commande transalpine pour le traitement de 1 500 tonnes de déchets amiantés

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a reçu une commande historique d’une société italienne spécialisée dans la gestion des déchets dangereux.



Le contrat porte sur le traitement de 1 500 tonnes de déchets d’amiante en 2023.



La réception de l’autorisation des autorités compétentes en charge des transports transfrontaliers de déchets dangereux attendue au premier trimestre 2023 permettra l’acheminement des déchets vers Inertam, seule installation industrielle au monde capable d’éradiquer définitivement la toxicité des fibres d’amiante.



Ainsi, les avancées enregistrées au cours des dernières semaines sur les contrats italiens et suisses témoignent de la pertinence au-delà de nos frontières de la technologie d’Inertam en matière de protection de la santé publique et de préservation de l’environnement.