Europlasma – Fin de la conversion des obligations convertibles et information relative au nombre définitif d’actions soumises au regroupement

Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce que le nombre définitif d’actions soumises au regroupement ressort à 40.875.780.000 étant précisé que la société Zigi Capital, actionnaire de la Société, a préalablement renoncé au regroupement de 635 actions anciennes afin d’obtenir un nombre d’actions multiple de 10.000.



Les modalités du regroupement ainsi que le calendrier modifié des opérations ont fait l’objet d’un communiqué du 26/10/2022. Un avis a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 31 octobre 2022 (n°130) et un FAQ a été mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société.



En outre, le Groupe précise que l’intégralité des obligations convertibles en actions émises au profit de la société Global Corporate Finance Opportunities 11 et restant en circulation a été convertie le 8 novembre 2022 par cette dernière . La Société rappelle que le contrat d’émission y afférent a fait l’objet d’une résiliation (communiqué du 04/10/2022) de sorte qu’aucun nouveau bon d’émission d’obligations convertibles en actions avec bons de souscriptions d’actions attachés ne pourra désormais être émis au titre dudit contrat.