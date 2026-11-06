EUROPLASMA - Évolution de la gouvernance de la société Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce les démissions avec effet au 1er novembre 2026 de Messieurs Laurent COLLET-BILLON et Pascal GILBERT de leur mandat d’administrateur qu’ils occupaient depuis le 18 juin 2019. Ils conservent par ailleurs leur mandat respectif de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de la filiale Les Forges de Tarbes.



Le Conseil d’administration tient à les remercier chaleureusement pour leur implication et la qualité de leurs contributions aux travaux du Conseil tout au long de leur mandat.



Afin de pourvoir à leur remplacement et de compléter l’effectif du Conseil d’administration, la société Europlasma annonce qu’elle convoquera une assemblée générale des actionnaires. Les détails relatifs à la date, au lieu et aux modalités de participation à cette assemblée seront communiqués très prochainement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.