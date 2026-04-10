Europlasma en négociations exclusives pour céder son pôle défense
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 08:15
Ce pôle regroupe les activités de développement, de production et de commercialisation de corps creux d'obus de moyen et gros calibres.
L'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'obtention des autorisations administratives et judiciaires, la réalisation d'audits satisfaisants pour l'investisseur, l'approbation du conseil d'administration, ainsi que la signature de la documentation définitive.
La période d'exclusivité court jusqu'au 25 mai 2026, avec une possible extension d'un mois. La finalisation de la transaction est attendue au plus tard le 15 octobre 2026.
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