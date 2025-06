EUROPLASMA - Démenti à la suite de fausses informations publiées par le site Boursier.com

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, dément catégoriquement l’information diffusée par le site Boursier.com le 30 juin 2025 à 18h54 selon laquelle le Groupe aurait signé un « nouveau financement obligataire » et reprise par d’autres sites d’information financière. A l’heure de la diffusion de ce communiqué, la dépêche a été supprimée du site Boursier.com à la demande de la Société.





Le Groupe Europlasma rappelle qu’il dispose d’un unique contrat d’emprunt obligataire signé en avril 2024 et annonce son intention de déposer plainte pour diffusion de fausses informations et manipulation de cours.