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EUROPLASMA - Création de LUXPLASMA, société luxembourgeoise détenue à 50% par EUROPLASMA pour la production de torches à plasma
information fournie par Boursorama CP 30/03/2026 à 07:30

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la création au Luxembourg d’une filiale dénommée Luxplasma, détenue à part égale avec la société Phoenix Technologies SA, filiale du groupe Pirson, afin de produire conjointement des torches à plasma (TAP) à destination de l’industrie sidérurgique.
La création de Luxplasma illustre la volonté des deux groupes d’unir leurs savoir-faire pour proposer des solutions innovantes fondées sur l’utilisation des TAP. Ces technologies permettent d’envisager une réduction de l’ordre de 15 à 20% des émissions de gaz à effets de serre des hauts-fourneaux, sous réserve du recours à une énergie électrique décarbonée.
Ces performances reposent notamment sur l’apport direct de gaz à très haute température permettant de réduire l’usage de gaz de coquerie, soit par craquage du CO2 émis par le four et son recyclage en tant qu’agent réducteur. L’évaluation des économies attendues fait consensus, compte tenu des essais menés indépendamment à l’échelle industrielle durant la dernière décennie.
La solution développée cible prioritairement la modernisation d’installations existantes. Elle permettra aux acteurs de la sidérurgie une alternative compétitive pour réduire significativement le coût des certificats d’émission futurs, tout en limitant les investissements et les risques associés à un changement radical de technologie.

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