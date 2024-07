EUROPLASMA - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 24 septembre 2024

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, informe le marché qu’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le mardi 24 septembre à 14h00 à Pessac (33600) Cité de la Photonique – Bâtiment Sirah 3-5 Allée des Lumières.

Cette Assemblée générale est appelée notamment à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Pour rappel, Europlasma avait informé le marché du report de publication de ses états financiers 2023 , celui-ci étant justifié par l’acquisition des actifs et du fonds de commerce de MG-Valdunes . Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a accordé à la société Europlasma un délai supplémentaire de 3 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024, pour qu’il soit procédé à la réunion de cette Assemblée.

Les documents préparatoires à l’Assemblée du 24 septembre 2024 seront disponibles prochainement sur le site internet www.europlasma.com dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales » et feront l’objet d’un communiqué de mise à disposition. L’avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette assemblée a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 22 juillet 2024 (Bulletin n°88).