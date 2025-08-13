EUROPLASMA - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 23 septembre 2025

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe le marché qu’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le mardi 23 septembre 2025 à 14h00 à Pessac (33600) Cité de la Photonique – Bâtiment Sirah 3-5 Allée des Lumières.
Cette Assemblée générale est appelée notamment à statuer sur :
• les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
• le renouvellement de deux mandats en qualité d’administrateur ;
• la désignation d’un nouveau cabinet de Commissariat aux Comptes en qualité de Co Commissaire aux comptes titulaire.
