EUROPLASMA : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 30 juillet 2026

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe le marché qu’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 30 juillet 2026 à 12h00 à Pessac (33600) Cité de la Photonique – Bâtiment Sirah 3-5 Allée des Lumières.



Cette Assemblée générale est appelée à se prononcer notamment sur l’ordre du jour suivant :

• Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

• Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

• Délibération sur les faits relevés par les Commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte prévue à l’article L. 234 -1 du Code de commerce ;

• Autorisations financières diverses au Conseil d’administration.



Les documents préparatoires à l’Assemblée du 30 juillet 2026 seront disponibles prochainement sur le site internet www.europlasma.com dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales » et feront l’objet d’un communiqué de mise à disposition. L’avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette assemblée parait ce jour au Bulletin des annonces légales obligatoires (Bulletin n°75).