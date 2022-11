EUROPLASMA ADAPTE SES ACTIVITÉS À LA CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE

Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce que, dans un contexte de tensions sur les approvisionnements en électricité et en gaz, le groupe a décidé d’adapter ses programmes de production pour réduire sa consommation d’énergie durant la période hivernale, en s’inscrivant dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement .



Ainsi, les sites d’Inertam (usine de traitement de déchets amiantés) et de Satma Industries (fabricant d’anodes à partir de feuilles d’aluminium pour condensateurs électrolytiques), dont les activités sont fortement dépendantes du gaz et de l'électricité, voient leur production industrielle temporairement suspendue, avec un objectif de reprise au 1er avril 2023, à la sortie de la période hivernale.

Bien qu’il ait été décidé à l’issue de la période de maintenance programmée d’Inertam de ne pas redémarrer la ligne de production, les services logistiques et commerciaux poursuivent toutefois leur activité afin de maintenir la réception des déchets d’amiante.

En effet, compte tenu de l’augmentation des cadences observée sur les dernières campagnes grâce aux travaux d’optimisation réalisés sur la ligne de traitement, Inertam restera en mesure de garantir les délais règlementaires de traitement et d’assurer le même niveau de prestations auprès de ses clients.



De son côté, Satma Industries continue à livrer la clientèle durant les mois d’hiver